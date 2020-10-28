الليرة التركية تسجل مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار





تراجعت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.





وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأمريكية، وكانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس وفقدت نحو 28 بالمئة منذ بداية العام الجاري.





ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 بالمئة من 8.9 بالمئة اليوم وقال إن توقعا بأن يسجل التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.





وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان علي الحقوق البحرية والمعارك في ناجورنو قرة باغ إلى ضعف الليرة.



