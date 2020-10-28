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أخبار البلد

السيسي يهنئ المصريين بمناسبة حلول المولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم الإسلامي والمصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وغرد الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تويتر : " سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر" . 


وتابعت: " كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء " . 

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