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محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 449 ألف مواطن بالبحيرة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "100مليون صحة" ، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان .

    
أوضح "آمنة"، أنه تم فحص 449 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38فريق متحرك و 47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، لافتًا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .

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