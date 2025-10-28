القبض على شخصين نشرا فيديو قديم وأدعيا أنه محاولة سرقة بالإكراه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بحسابين لشخصيين بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمطاردة قائد سيارة ملاكى أثناء سيره بالطريق الدائرى بالجيزة والإدعاء بمحاولتهما سرقته بالإكراه.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 24/7/2025 حال سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة نارية وبرفقته آخر لخلاف حول أولوية المرور ونفى محاولتهما سرقته بالإكراه وعدم تحريره محضر بالواقعة.

كما أمكن تحديد وضبط القائمان على إعادة نشر مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء على غير الحقيقة بكون الواقعة محاولة سرقة بالإكراة (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة والإسكندرية") وبمواجهتهما ، أقرا بقيامهما بنشر ذلك المقطع بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





