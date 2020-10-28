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احترامنا واجب..أصحاب الصيدليات: لقب الدكتور لا يزيد ولا يقلل من شأن الصيدلي..فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:00 م
أحمد إدريس المتحدث
أحمد إدريس المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات
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ندى رأفت
قال أحمد إدريس المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات، إنه يتمنى أن يحدث انتخابات جديدة حتى يكون هناك نقيب للصيادلة، ويتحدث بإسمهم ، ويستطيع حل مشاكل الصيدليات ، بالإضافة إلى التعامل مع أجهزة الدولة .

وأضاف " أحمد إدريس " في لقائه على قناة " الحدث اليوم " ، ردًا على قرار حذف لقب الدكتور من الصيدلي ، بأن هناك مواضيع تُطرح ولكن ليس لها دور ، قائلًا : " ده المريض نفسه بيخش للصيدلي يقوله يا دكتور " .

وأكد المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات ، أن الدكتور هو المستشار الطبي الأول لأي مريض ، حيث عندما يتعرض المريض لأي إصابة مرضية يذهب إلى الصيدلي ، إما يُصرح له علاج ، او يقول له ما هو الطبيب المتخصص في ذلك المرض ، او يُعطي رأيه حول طبيب معين يقوم المريض بالعلاج عنده .

وـابع " إدريس " ، أن احترام هذه المهنة هو احترام واجب على مدار العصور ، والمعاملة والاحترام متبادل بين المريض والصيدلي ، وأن لقب الدكتور لايزيد ولا يقلل من شأن الصيدلي .

وأشار ، إلى أن موضوع حذف لقب الدكتور من الصيلي هو قرار لم يُنفذ بالفعل ، لأن " الكارنيه مكتوب فيه الدكتور قبل الأسم عادي " ، حيث هناك بعض " الروشتات " من دكاترة الأسنان يأتي بها  المريض للصيدلي ، ويكون المريض يعاني من أمراض لها أدوية مضادة ، فيقوم الصيدلي " برفع سماعة التليفون على دكتور الاسنان ويقوله الوضع كذه كذه وإحنا بناخد إشارة حضرتك ، بس أنا حبيت أنبهك " .

وأكد ، أن بالفعل يقوم الطبيب بالتراجع عن ما كتبه في الروشتة ، لذلك فإن الدكتور الصيدلي على دراية كاملة وأكثر خبرة بالتفاعلات بين الأدوية .

وأنهى " إدريس " حديثه ، أنه يطالب بوجود ربط إلكتروني على مستوى المستشفيات والعيادات  والصيدليات وكل ما يتبع المنظمة الصحية ، والربط الالكتوني يعني أن تُزود العيادات " بنظام الكمبيوتر " ويكون مترابط مع وزارة الصحة ، ومترابط مع المريض أيضًا ، فبتالي يصبح المريض لديه " كارت " به الحالة الصحية التي يمر بها ، كي نرتقي بمنظومة صحية تليق بالمواطن المصري .

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