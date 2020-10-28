احترامنا واجب..أصحاب الصيدليات: لقب الدكتور لا يزيد ولا يقلل من شأن الصيدلي..فيديو

قال أحمد إدريس المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات، إنه يتمنى أن يحدث انتخابات جديدة حتى يكون هناك نقيب للصيادلة ، ويتحدث بإسمهم ، ويستطيع حل مشاكل الصيدليات ، بالإضافة إلى التعامل مع أجهزة الدولة .





وأضاف " أحمد إدريس " في لقائه على قناة " الحدث اليوم " ، ردًا على قرار حذف لقب الدكتور من الصيدلي ، بأن هناك مواضيع تُطرح ولكن ليس لها دور ، قائلًا : " ده المريض نفسه بيخش للصيدلي يقوله يا دكتور " .





وأكد المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات ، أن الدكتور هو المستشار الطبي الأول لأي مريض ، حيث عندما يتعرض المريض لأي إصابة مرضية يذهب إلى الصيدلي ، إما يُصرح له علاج ، او يقول له ما هو الطبيب المتخصص في ذلك المرض ، او يُعطي رأيه حول طبيب معين يقوم المريض بالعلاج عنده .





وـابع " إدريس " ، أن احترام هذه المهنة هو احترام واجب على مدار العصور ، والمعاملة والاحترام متبادل بين المريض والصيدلي ، وأن لقب الدكتور لايزيد ولا يقلل من شأن الصيدلي .





وأشار ، إلى أن موضوع حذف لقب الدكتور من الصيلي هو قرار لم يُنفذ بالفعل ، لأن " الكارنيه مكتوب فيه الدكتور قبل الأسم عادي " ، حيث هناك بعض " الروشتات " من دكاترة الأسنان يأتي بها المريض للصيدلي ، ويكون المريض يعاني من أمراض لها أدوية مضادة ، فيقوم الصيدلي " برفع سماعة التليفون على دكتور الاسنان ويقوله الوضع كذه كذه وإحنا بناخد إشارة حضرتك ، بس أنا حبيت أنبهك " .





وأكد ، أن بالفعل يقوم الطبيب بالتراجع عن ما كتبه في الروشتة ، لذلك فإن الدكتور الصيدلي على دراية كاملة وأكثر خبرة بالتفاعلات بين الأدوية .





وأنهى " إدريس " حديثه ، أنه يطالب بوجود ربط إلكتروني على مستوى المستشفيات والعيادات والصيدليات وكل ما يتبع المنظمة الصحية ، والربط الالكتوني يعني أن تُزود العيادات " بنظام الكمبيوتر " ويكون مترابط مع وزارة الصحة ، ومترابط مع المريض أيضًا ، فبتالي يصبح المريض لديه " كارت " به الحالة الصحية التي يمر بها ، كي نرتقي بمنظومة صحية تليق بالمواطن المصري .