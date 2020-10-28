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أخبار البلد

نبي الرحمة.. "المصور" تحتفل بذكرى المولد النبوي بطريقة متميزة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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صدى البلد
نبى الرحمة .. تحت هذا العنوان جاء عدد مجلة المصور الخاص فى ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمن العدد قراءة جديدة فى السيرة النبوية المشرفة والتى تفضح افتراء الجماعات الإرهابية وخروجها على منهج رسول الله.

وحفل العدد بمقالات لعدد كبير من العلماء الأجلاء لتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة حول السيرة النبوية .. والرد على الإساءة للرسول والتأكيد على أن الدفاع عن النبى يتمثل فى التخلى بأخلاقه الكريمة وتطبيق سنته الشريفة.

وكتب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مقالا عن ثوابت الإسلام فى الحروب وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبيح القتال إلا لرد العدوان.

كما تضمن العدد مقالا للدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية وعدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف.
نبي الرحمة.. "المصور" تحتفل بذكرى المولد النبوي بطريقة متميزة
نبي الرحمة.. "المصور" تحتفل بذكرى المولد النبوي بطريقة متميزة
نبي الرحمة.. "المصور" تحتفل بذكرى المولد النبوي بطريقة متميزة
نبي الرحمة.. "المصور" تحتفل بذكرى المولد النبوي بطريقة متميزة

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