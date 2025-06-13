محافظ أسيوط: تنسيق كامل لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع المدارس، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف مشددًا على توفير كل الإمكانات والتسهيلات لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تحقيق أعلى درجات السرية والانضباط

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تلقى تقريرًا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بقيادة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، يفيد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الامتحانات، لمناقشة آليات العمل وخطط التوزيع، بما يضمن انتظام العملية ويحقق أعلى درجات السرية والانضباط.

تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة

وأشار المحافظ إلى إنه تم مراجعة الجدول الزمني لنقل وتوزيع الأسئلة، وتأكيد تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة، مع توفير كافة المستلزمات اللوجستية، بما في ذلك وسائل النقل المؤمنة، والغرف الآمنة، وأجهزة الاتصال اللازمة كما تم التأكيد على أهمية دور مركز التوزيع في ضمان نزاهة العملية الامتحانية، ومنع أي تسريبات أو أخطاء.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن التنسيق بين الجهات المعنية يجري على أعلى مستوى، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، مشددًا على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مراكز التوزيع، ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية، وتخصيص مسارات آمنة لنقل الأسئلة، مع استعداد فرق العمل للتعامل مع أي طارئ، وتوزيع المهام بوضوح لتفادي أي تداخل أو ازدواجية في الأداء.