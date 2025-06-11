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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعةأسيوط: تقديم خدمات عاجلة لأكثر من 2049 مريضًا وإجراء 362 عملية جراحية

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها حرصت على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الحالات المرضية على مدار 24 ساعة.

وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز المنظومة الصحية في صعيد مصر، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية، ودعم جهود القضاء على قوائم الانتظار.

استقبال 2049 مريضا خلال اجازة العيد 

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال فترة الإجازة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، عددًا من المرضى بلغ 2049 حالة، إلى جانب إجراء 362 عملية جراحية ما بين كبرى وصغرى، بالإضافة إلى جراحات المناظير، فضلاً عن دخول 101 مريضًا إلى وحدات العناية المركزة، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات الطبية الأخرى، من تحاليل، وأشعة، وحالات حجز بالأقسام الداخلية، وصرف الأدوية اللازمة.

عمل المستشفيات بكامل طاقتها 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن المستشفيات عملت بكامل طاقتها خلال الإجازة لاستقبال جميع حالات الطوارئ والمرضى، من خلال أقسام الاستقبال، والعنايات المركزة، والوحدات الطبية والمعامل، مع انتظام الفرق الطبية المناوبة، وفق خطة عمل، ضمنت استمرار تقديم الرعاية الطبية، وتخفيف معاناة المرضى على مدار الساعة.

 وقد توزعت الحالات على عدد من المستشفيات الجامعية المتخصصة، تضمنت: مستشفى الإصابات والطوارئ، مستشفى القلب، مستشفى الأطفال، المستشفى الجامعي الرئيسي، مستشفى صحة المرأة، مستشفى الراجحي للكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية، مما يعكس مدى جاهزية منظومة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات عالية الجودة في مختلف التخصصات على مدار الساعة.

وحرص الدكتور المنشاوي على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات خلال فترة الإجازة، ومتابعة التحديات التي تواجه فرق العمل والعمل على تذليلها، مؤكدا الحرص على تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات الطبية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للارتقاء بالصحة العامة وضمان سلامة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المنظومة الطبية واصلت عملها خلال أيام إجازة العيد بكفاءة عالية وجهد متواصل، مشيرًا إلى أن أقسام الاستقبال بالمستشفيات (استقبال الإصابات، الاستقبال العام، حوادث النساء، الأطفال، الحروق) إلى جانب العنايات المركزة، جرى تجهيزها بالكامل للعمل على مدار الـ24 ساعة، من حيث توافر الفرق الطبية، والمستلزمات، والأدوية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

وتستمر مستشفيات جامعة أسيوط في أداء دورها الحيوي في تقديم خدمات طبية متقدمة ومستمرة في قلب صعيد مصر، إلى جانب رسالتها التعليمية في تأهيل شباب الأطباء وتدريبهم، من خلال منظومة علاجية وتشخيصية عالية الدقة، ينفذها نخبة من الأطباء وهيئات التمريض والإداريين المؤهلين.

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