بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط يوزع 10 أجهزة عرائس

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، بتوزيع 10 أجهزة عرائس على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة في إطار تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

الدعم المجتمعي والتكافل الإنساني

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وجاءت هذه المبادرة في إطار الدعم المجتمعي والتكافل الإنساني، بتبرع من النائب أحمد حسين جودة، الذي حرص على المشاركة الفعالة في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة، ودعم الفتيات غير القادرات على تجهيز مستلزمات الزواج.

مساندة الأسر الأكثر احتياجًا

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التنسيق مع جميع الشركاء في العمل العام، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.

ركائز التنمية والبناء في مصر

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذا الدور المجتمعي الرائد، مشيدًا بجهود أهل الخير، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والنواب، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العمل المجتمعي والتطوعي هو أحد ركائز التنمية والبناء في مصر.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني، وسط أجواء من البهجة والامتنان من جانب الأسر المستفيدة.