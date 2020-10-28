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عزت إبراهيم: الانتخابات الأمريكية ستكون الأشرس والأعنف في التاريخ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:39 م
ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، إن نتيجة المنافسة في الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الحالى دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، لا يستطيع أحد توقعها، منوها إلى أن الكتاب أصحاب الرأي فى أمريكا يتخذون خطا متوازنا تجاه هذه المافسة.  

وأضاف عزت إبراهيم في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الثلاثاء المقبل الموافق 3 نوفمبر هو الموعد المحدد لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منوها إلى أن هذه الانتخابات سيكون فيها اشياء كثيرة، بعد أن خرج ترامب وتحدث عن وجود بطاقات انتخابية فى الشوارع، ومبادرته بالحديث عن التزوير.

وأشار إلى أن التصويت بالبريد ويكون لكل ولاية طريقة معينة للتصويت فيها، ووزير خارجية الولاية هو من يشرف على الانتخابات.

وأوضح أن هذا الانتخابات ستشهد حالة من الانتظار الطويل لمعرفة الطرف الفائز، وربما تكون هذه الانتخابات الأشرس والأعنف فى تاريخ أمريكا، وذلك بسبب المال السياسي الذى ينفق على هذه الانتخابات.

ولفت عزت إبراهيم إلى أن استطلاعات الرأى فى انتخابات 2016 كانت تتوقع نجاح هيلاري كلينتون ولكنها لم تنجح أمام ترامب، والان استطلاعات الرأى تؤكد نجاح بايدن.

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