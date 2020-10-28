AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتقدم على ترامب.. أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
Advertisements
أحمد محرم
أفاد إحصاء صدر، يوم الثلاثاء، من مشروع انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".


ويعادل ذلك أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016، وذلك قبل أسبوع من الموعد الرسمي للانتخابات في الثالث من نوفمبر.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها رويترز/إبسوس، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن عزز تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ميشيجان على نحو متزايد، لكن الاثنين لا يزالان يسيران كتفا بكتف في نورث كارولاينا.

وتستطلع رويترز آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب أدوارا مهمة في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية في منصبه أو ما إذا كان بايدن سيطيح به.

وقبل أسبوع من انتخابات الثالث من نوفمبر، يتقدم بايدن على ترامب على الصعيد الوطني بعشر نقاط مئوية، وفقا لاستطلاع والذي خلص إلى أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين قالوا، إنهم "يدعمون بايدن بينما صوت 42 في المئة لصالح ترامب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. أحدث التطورات واستطلاعات الرأى تظهر تفوق جو بايدن

بايدن عن مناظرته مع ترامب: صرخة إيقاظ للشعب الأمريكي

ترامب: بايدن كاد يتسبب في موت العديد من الشعب الأمريكي

الإمارات والسعودية أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني عن طريق الأونروا.. فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في 4 مدن.. وترامب يرفض إجراء المناظرة الثانية مع بايدن افتراضيًا.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

ترشيحاتنا

كان نفسي أغني أكتر.. أول تعليق من مصطفى قمر بعد حفلة أمس بمهرجان الجونة

بسام راضي: الرئيس السيسي يحضر احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف.. اليوم

بعد ساعات من مقتل وزير الشباب والرياضة.. اغتيال قيادي حوثي جديد

اعرف تعمل إيه.. لو عندك مشكلة فى فاتورة الكهرباء

فيديوجراف.. ديناصورات رانيا يوسف في الجونة تثير الجدل

موجز السوشيال ميديا| رانيا يوسف تتصدر تويتر.. هالة صدقي تروج لمهرجان الجونة.. وأحمد داوود يتألق في فعاليات اليوم الخامس

AdvertisementS

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

شريف إكرامي يرد على شوبير

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور