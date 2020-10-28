ترامب: بايدن سياسي فاسد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن بأنه "سياسي فاسد".





وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بايدن سياسي فاسد.. يريد إرسال وظائفك إلى الصين.. وتجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني".





وتابع "لو فاز بايدن.. فإن الصين ستملك الولايات المتحدة.. عندما نفوز .. أنت تربح وأمريكا تفوز".





وتظهر استطلاعات الرأي، أن ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي بايدن في عدد من الولايات المتأرجحة، بينما تبدو النسب مقتربة في بعض المناطق.



وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات المقبلة، زاعما أن استطلاعات الرأي "الحقيقية" تظهر أنه سيفوز.

وانتقد ترامب استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه بايدن، معتبرا أن الاستطلاعات العامة "وهمية" وفشلت في التنبؤ بفوزه في الانتخابات الماضية عام 2016.



