في جراحة نادرة.. تقويم اِعوجاج ساقي طفل منعه من المشي 4 سنوات بمستشفى طنطا التعليمى

اعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، نجاح مجموعة عظام الأطفال بقسم جراحة العظام بكلية طب طنطا ( POG ) من إجراء تقويم اعوجاج شديد بالطرفين السفليين لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات في جراحة نادرة استغرقت 3 ساعات.
وقال الدكتور محمد حسني، رئيس الفريق الطبي ورئيس مجموعة عظام الأطفال بطب طنطا ، أن هذه الجراحة تعتبر إحدي الجراحات المتقدمة والنادرة، نظرًا لظروف الطفل الخاصة، حيث يعاني من الإصابة بعظام زجاجية وتشوهات بالعظام ولا يستطيع المشي منذ 4 سنوات بسبب تلك الإصابة.
وأضاف رئيس الفريق الطبي، أنه تم رفض إجراء أي تدخل جراحي للطفل في التأمين الصحي وخارجه لصعوبة العملية ودقتها، موضحًا نجاح العملية واستقرار حالة الطفل، موجهًا الشكر لمدير المستشفى الدكتور محمود سليم، ومجموعة عظام الأطفال ( POG ) والتي تضم 25 طبيبًا، وطاقم التخدير والذي ضم كلا من الدكتوره تيسير عبد الرحيم والدكتوره هند الشاذلي وهيئة التمريض، والعاملين بقسم جراحة العظام والعمليات والهيئة المعاونة بالمستشفي.