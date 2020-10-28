في جراحة نادرة.. تقويم اِعوجاج ساقي طفل منعه من المشي 4 سنوات بمستشفى طنطا التعليمى

اعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، نجاح مجموعة عظام الأطفال بقسم جراحة العظام بكلية طب طنطا ( POG ) من إجراء تقويم اعوجاج شديد بالطرفين السفليين لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات في جراحة نادرة استغرقت 3 ساعات.





وقال الدكتور محمد حسني، رئيس الفريق الطبي ورئيس مجموعة عظام الأطفال بطب طنطا ، أن هذه الجراحة تعتبر إحدي الجراحات المتقدمة والنادرة، نظرًا لظروف الطفل الخاصة، حيث يعاني من الإصابة بعظام زجاجية وتشوهات بالعظام ولا يستطيع المشي منذ 4 سنوات بسبب تلك الإصابة.



