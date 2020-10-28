لبحث سبل التعاون بين الجانبين.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة دولة كولومبيا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمكتبه اليوم ، السيدة أنَّا ميلينا مونيوس دي جابريا سفيرة دولة كولومبيا لدى مصر ، وذلك لبحث ودراسة سبل فتح مجالات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.





في بداية اللقاء، أعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تدعم العلاقات بين البلدين، مؤكدا على ضرورة وضع دراسة لإبرام اتفاقيات تآخي مع إحدى المدن الكولومبية التي تشبه الإسكندرية ، وزيادة التبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي بين الجانبين ، خاصة أن مساحة التبادل التجاري أصبحت كبيرة خلال الفترة الأخيرة.





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وأوضح الشريف أن الغرفة التجارية بالإسكندرية لديها العديد من رجال الأعمال ويعملون في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم ، لذا لابد من تبادل الزيارات بين الجانبين الذي سيساهم في فتح آفاق تعاون بين المدينتين ، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لزيادة سبل التعاون خلال الفترة القادمة.





من جانبه أكدت السفيرة أن العلاقات بين البلدين قوية منذ أكثر من ٦٠ عاما ، معربة عن رغبتها لتعميق التعاون وإبرام اتفاقيات توأمة بين مدينة بارانكييا ومدينة الاسكندرية ، كونها أكثر المدن الشبيهة بالإسكندرية ، وكذا زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في المجال الزراعي حيث وصل حجم الاستيراد في مجال اللحوم إلى ٣٠ مليون دولار .



