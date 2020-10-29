جامعة بني سويف في يوم.. نشر 23 بحثا عن كورونا.. وإنشاء مجلس علمي لقبول 24 منحة من الشيوخ

مجلس جامعة بنى سويف يكرم أحمد محسن مبارك لجهوده خلال أزمة كورونا

الجامعة تنشر 23 بحثا عن فيروس كورونا المستجد

تكريم العمداء السابقين والباحثين الحاصلين على جوائز تشجيعية

رئيس الجامعة: إنشاء مجلس علمي بحثي من أبناء الجامعة الحاصلين علي جوائز الدولة









شهدت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، العديد من الفعاليات والأحداث الهامة حيث كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن النائب أحمد محسن مبارك صاحب مؤسسة محسن مبارك الخيرية وعضو مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بنى سويف، نظرًا لجهوده المبذولة الفترة الماضية مع الجامعة والمؤسسة خلال جائحة فيروس كورونا وتبرع المؤسسة لمرضى العزل بالمدينة الجامعة.





جاء التكريم خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وعبر الدكتور منصور عن شكره وتقديره لـ أحمد محسن مبارك وفريق العمل بمؤسسته لمساهمته بهذا التبرع ودورهم فى المشاركة المجتمعية بجانب أبناء المحافظة من أجل التخفيف عنهم آثار جائحة فيروس كورونا المستجد ودعمهم لجهود الدولة المصرية فى مواجهة الفيروس.





وتبرع أحمد محسن مبارك بمنحتين لطلاب الشعب والبرامج من أبناء الشهداء والمتفوقين دراسيا ورياضيا حيث يتم اختيارهم لعدد من الضوابط والقواعد ليصبح إجمالي المنح المقدمة من الجامعة 22 منحة مجانية، انطلاقا من مبدأ المشاركة المجتمعية و تشجيعا لهؤلاء الطلاب.





وشهدت الجامعة أعلان الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة ، عن انفراد الجامعة بنشر عدد 23 بحث عن فيروس كورونا المستجد خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة ، رقم189 بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأعرب الدكتور منصور عن سعادته وفخره بالأبحاث المنشورة والتي تهدف لخدمة الإنسانية من أجل القضاء علي الفيروس، ومن هنا كان الاهتمام بزيادة ميزانية البحث العلمي والنشر داخل الجامعة. حيث زادت الأبحاث المنشورة خلال الفترة الماضية، اذ تم نشر 540 بحث عام 2017 ، ثم 709 بحث عام 2018، و863 بحث عام 2019، و1040 خلال هذا العام ليحقق النسبة الأعلى في التخصصات الطبية ثم الكيمياء الحيوية ثم الكيمياء تليها العقاقير والمستحضرات الصيدلانية.





وأوضح رئيس الجامعة، أن زيادة نسبة النشر الدولي فى المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية.





و كرم مجلس جامعة بني سويف ، الدكتور محيي الدين محمد مطاوع عميد كلية الألسن السابق ، والدكتور بطرس رياض بخيت عميد كلية علوم الأرض السابق ، على ما بذلوه من مجهودات لخدمة الجامعة أثناء فترة العمادة .





وكرم المجلس الدكتور أحمد محمد عبد الحفيظ المدرس بكلية العلوم لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية ، والدكتور وليد محمد الروبي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لحصوله على جائزة الدكتور فوزى حماد لعلوم المواد .





وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تدخر جهدا في تكريم كل من ساهم في بناء مستقبلها ورفع من شأنها من العمداء السابقين والباحثين الذين حصلوا على جوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمي ولديهم القدرة على تطوير البحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي، مشيدًا بدعم القيادة السياسية الدائم للشباب الباحثين المتميزين وتكرمهم في عيد العلم كل عام.





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وأعلن رئيس الجامعة عن تشكيل مجلس علمي من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مختلف المجالات وذلك بجلسة مجلس الجامعة رقم 189 بتاريخ 28/10/2020 بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .





وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس سيكون تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحليم الأستاذ بكلية الطب وأن الهدف من إنشائه هو الاستفادة من تلك الخبرات البحثية الفائقة ورؤيتهم العلمية في وضع الخطط والاستراتيجيات العلمية والبحثية لتطوير الجامعة ، وتعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات المصرية التي تشكل هذا المجلس إيمانا منها بأهمية دور العلم والبحث العلمي .





ووافق مجلس الجامعة على قبول 20 منحة دراسية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى 4 منح دراسية من الدكتوره حنان سليمان، والسيد أحمد محسن مبارك عضوى مجلس الشيوخ لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والعاملين وذوى الاحتياجات الخاصة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات. وذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأكد الدكتور منصور أن المنح سيتم توزيعها على الكليات المختلفة بالجامعة طبقا للشروط والضوابط ويشترط التفوق رياضيا أو دراسيا للحصول على المنحة، موجهًا الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.





وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف عن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية للطلاب لتسهيل المعاملات المالية وتقديم الخدمات الجامعية وذلك للمرة الأولي من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وبالتعاون مع شركتي فورى وديجتسو، ووحدة تصميم البرمجيات، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم (189) المنعقد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.





وأكد "حسن" أن التطبيق الجديد يأتي في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، لتسهيل كافة المعاملات على الطلاب، لافتا إلى أن الطالب يستطيع من خلال التطبيق الاطلاع على نتيجة الامتحانات ودفع المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية وانجاز كافة الخدمات الطلابية ، بالإضافة إلى صرف مستحقاته المالية سواء منح التكافل الاجتماعي او المنح الدراسية علاوة على الحصول علي قسائم شراء وخصومات في عدد من المحلات التجارية بالمحافظة.



