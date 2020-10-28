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برلمان

حازم الجندي: رسائل الرئيس للعالم نموذج لفهم صحيح الدين ورفض التطرف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أنه حرص على توجيه رد قاطع حول بعض التصرفات الفردية المسيئة للأديان السماوية وتأكيده على أن المسلمين من كمال إيمانهم أنهم يؤمنوا بالديانات الأخرى كافة.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التأكيد على أن الإساءة إلى الأنبياء والرسل استهانة بالقيم الدينية السليمة والرفيعة، وتستهدف جرح مشاعر الملايين، وخلق حالة من الكراهية بين المسلم وأخيه من اي ديانه أخرى.

وأكد أن الحالات الفردية التي تدعو للتطرف ونبذ الديانات الأخرى استثناءات ولا تنتمي لأي دين، منوها أن الرسل منزلة من الله عز وجل ويجب احترامهم وتقدير منزلتهم العالية والرسالات التي وجهوها للبشرية، فهم المختارون من قبل الله.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المسلمين لا يمكن لهم أن يحمٌلوا بأوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت عن صوابها وفقدت معاني إنسانيتها ودياناتها.

واختتم الجندي بيانه بضرورة الاهتمام بالوعي لضمان تنشئة أجيال تدرك معاني الإنسانية وقيم التسامح واحترام الأديان التزاما بتعاليم الإسلام السمحة.

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