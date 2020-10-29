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مرأة

لهذه الأسباب.. تصاب النساء بسلس البول وأطعمة توقفي عنها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يؤثر سلس البول على حياة ملايين النساء، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، وإليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعة تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".

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أسباب الإصابة بسلس البول

وفقا لموقع "هيلث" يعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل؛ مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض.

وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة لسلس البول لذلك بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم.

وتصاب النساء في سن اليأس بسبب قلة من هرمون الأستروجين، حيث يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على بطانة المثانة ومجرى البول الصحي.

بعيدا عن الأسباب إذا كنت تبحثين عن علاج لسلس البول فأن بعض الحالات لا تجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول.

على الجانب الأخر ذكر موقع "medicalnewstoday " أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، وهى  البصل والطماطم والفلفل، والحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن الناضج والقشدة الحامضة واللبن.

كما يجب الإقلاع عن التدخين نهائيا لأنه من أخطر المواد على الصحة بصفة عامة والمثانة بصفة خاصة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.

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