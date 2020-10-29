لهذه الأسباب.. تصاب النساء بسلس البول وأطعمة توقفي عنها

يؤثر سلس البول على حياة ملايين النساء، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، وإليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعة تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".

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أسباب الإصابة بسلس البول







وفقا لموقع "هيلث" يعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل؛ مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض.



وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة لسلس البول لذلك بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم.



