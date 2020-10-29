مصطفى الفقي: الفرنسيون يرون أن من يختلف مع هويتهم وأفكارهم عليه أن يرحل.. فيديو

قال مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الفرنسيين مثل العديد من الشعوب الغربية والأجنبية؛ يستندون إلى قواعد وأسلوب في الحياة، إذا اقتنعت بهذا الأسلوب فإنك منهم وإن لم تقتنع فعليك الرحيل.





وأضاف "الفقي"، أثناء لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الفرنسيين لديهم قواعد في الحياة ويؤمنون أنهم يستطيعون انتقاد المسيح عليه السلام، وهذا فهمه وفهمه خطأ؛ لأنه به جرح لمشاعر الآخرين .





وأوضح أن موضوع الرسوم المسيئة الذى بدأ فى الدنمارك أصابني بكثير من الضيق كأي مسلم، وبعدها التقيت بعالم دين، وقال لي إن الإساءات لا تصيب "الرسول صلى الله عليه وسلم" بمكروه.





وتابع أن هذه أفعال استفزازية ويجب علينا عدم الالتفات إليها، و ألا تكون ردود أفعال المسلمين عشوائية أو ساذجة، مطالبا بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي انتشرت في العالم.