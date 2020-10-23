مصطفى الفقي يناقش رواية "نص حالة خاصة" لـ حنان البهي وسط حضور فنانات وإعلاميات..صور

تناول الكاتب والمفكر السياسي د. مصطفى الفقي تفاصيل رواية "نص حالة خاصة" للروائية حنان البهي بحضور نسائي كبير من فنانات واعلاميات وسيدات مجتمع ورائدات العمل المدني والتطوعي وذلك داخل احدى كافيهات التجمع الخامس "كيك" .





وأشاد المفكر الكبير بجودة الرواية، وبالطريقة المميزة التي خاضت فيها حنان البهي عالم الذكور وتفكيرهم بالرغم من كونها أنثى، وكيف برعت في الحوارات الطويلة والتي شبهها بحوارات الأديب الكبير توفيق الحكيم، والتي لم يتخللها أي ملل بالرغم من طولها.





وأيضًا تحدث عن تناول الكاتبة للمسكوت عنه في المجتمع وفتح تابوه جديد بعد التابوه السابق في روايتها الأولى ”العباية".





شهد اللقاء حضور نسائي كبير منهن د. هبة السويدي، م. رباب عبد العاطي، الإعلامية دعاء فاروق، الفنانات داليا البحيري ونشوى مصطفى، بجانب السيدة النائبة أمل سلامة، غادة المرغني والعديد من سيدات الأعمال مثل السيدات قسمت المهيلمي، حنان خاطر، جميلة الجباس، شيرين فهمي، هبة أزميرلي، منى الفرنساوي، إيناس الألفي، نيڤين سباهي، منى فرنسيس، هالة فوزي، عبير عبد الحي، نهى السوراني، غادة شاكر، غادة الدياسطي، دعاء يسري، آمال عايش، نوف البهي، هديل البهي، ريم جوهر وغيرهن.



