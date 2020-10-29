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رياضة

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
البوركيني محمد كوفي
البوركيني محمد كوفي
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حسام الحارتي
اقترب البوركيني محمد كوفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الرحيل عقب مواجهة "إف سي مصر" السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة ببطولة الدوري.

وعلم "صدي البلد" أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول أبدي رغبته في رحيل اللاعب للاستفادة بضم لاعب إفريقي آخر.

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير لإتمام المهندس فرج عامر رئيس النادي إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والسودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن والذى سيكون له مستقبل كبير مع الفريق فى ظل إمكانياته الفنية العالية.


ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك فى إطار الاستعداد للمواجهة الصعبة مع نادي مصر  والتى ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى العام.

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