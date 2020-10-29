خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير لإتمام المهندس فرج عامر رئيس النادي إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والسودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن والذى سيكون له مستقبل كبير مع الفريق فى ظل إمكانياته الفنية العالية.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك فى إطار الاستعداد للمواجهة الصعبة مع نادي مصر والتى ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى العام.