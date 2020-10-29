خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

اقترب البوركيني محمد كوفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الرحيل عقب مواجهة "إف سي مصر" السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة ببطولة الدوري.
وعلم "صدي البلد" أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول أبدي رغبته في رحيل اللاعب للاستفادة بضم لاعب إفريقي آخر.
وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير لإتمام المهندس فرج عامر رئيس النادي إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والسودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن والذى سيكون له مستقبل كبير مع الفريق فى ظل إمكانياته الفنية العالية.