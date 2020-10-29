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فن

من أمام الكعبة.. عمر كمال يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصورة من أمام الكعبة وهو يؤدى العمرة من إحدى زياراته.

وهنأ متابعيه بحلول ذكرى المولد النبوى "كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبى الشريف".

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وكان عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأخير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقدم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملًا وجامعًا.

حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

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