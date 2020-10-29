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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية سلوى محمد علي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
سلوى محمد على
سلوى محمد على
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة سلوى محمد علي، بعيد ميلادها الـ 56 وهى احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال الفنية التى تزل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وقد اثارت سلوى محمد على حالة من الجدل عن اعلنها وصيتها على الهواء عبر قناة "صدى البلد" : كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي".

وأضافت بهذا الشأن، أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته.

وأشارت إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.

وكانت آخر مشاركة للفنانة سلوى محمد علي خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.

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