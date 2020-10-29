لتشويه المنظر العام.. ضبط عربة كارو تلقي مخلفات في شبرا الخيمة.. صور





تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط عربه كارو بشارع 15 مايو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية. بإلقاء





وجاء ذلك وفقا تعليمات بناء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بأحكام الدور الرقابي من خلال المتابعة المستمرة للقضاء على كل ما يقوم بتشويه المظهر العام للشوارع والميادين.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق انه اثناء قيام جولة مسائية برفقة شرطة المرافق تم ضبط عربه كارو محمله بمخلفات هدم تقوم بإلقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.





وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهة كل ما يقوم بتشويه وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على إنهاك الأجهزة التنفيذية لأداء أعمالها فى اعمال النظافة.





من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع إشغالات مجلس مدينة بنها بشن حملات لرفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين بمختلف مناطق المدينة وذلك بالتنسيق مع شرطه المرافق بمجلس مدينة بنها وتم عمل محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.