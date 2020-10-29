AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مؤلم.. تشوه وجهها بشرار الألعاب النارية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
عانت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بشدة من تصرفات المشاغبين، فقد أصيبت بحروق مروعة في وجهها بعد أن أمسكت نيران الألعاب النارية بها.


احترقت شفة "هولي كين" وأصبحت هشّة بعد أن ألقى مجموعة من الأولاد الذي كانوا  يركبون دراجة نارية الألعاب النارية في وجهها، بينما كانت تسير في شوارع كندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


تم نقلها إلى مستشفى سانت توماس مع تورم الشفتين والوجنتين والدم ينزف من فمها، ويأتي ذلك بعد أن أطلق شبان صواريخ وقنابل مضيئة على مطاعم في كندا ووتر خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من سلسلة من السلوك المعادي للمجتمع بالقرب من المحطة.


قالت والدة "هولي" إن هؤلاء الشباب يجعلوا حياة السكان "كابوسًا" وتحول الحي إلى "منطقة محظورة"، ووصفت "هولي" كيف جاء الأولاد على دراجاتهم خلفها وألقوا الألعاب النارية عليها وعلى الأرض.


وأكملت: "عندما استدرت، أصابتني هذه الألعاب النارية في وجهي وانفجرت، وفقدت الوعي نوعًا ما لأنني لم أستطع السماع بشكل صحيح. كنت خائفة من أن يتشوه وجهي بالكامل وأن أسناني ستسقط، كان الدم يتدفق من فمي، كان مؤلمًا للغاية. لا أستطيع تحريك فمي كثيرًا لأنه يؤلمني حقًا. أخشى أيضًا أن يحدث ذلك مرة أخرى وأنني لن أبدو كما كنت أفعل من قبل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

د. محمد ماهر يكتب: أمراض المناعة الذاتية.. نيران صديقة

ترشيحاتنا

إعصار زيتا يضرب خليج المكسيك ويهدد ولايات أمريكية

ما هو اسم النبي محمد كاملا وهل حدثت معجزات يوم ولادته؟

نرمين ماهر تحتفل بالمولد النبوى| شاهد

بعد تكرار الحرائق.. نداء عاجل من الداخلية السعودية للمواطنين

موجز السوشيال ميديا.. عمر كمال يهنئ متابعيه من أمام الكعبة.. برفقة لورديانا.. حمو بيكا يكشف عن أحدث أعماله.. أحدث ظهور لـ عنتر برفقة فيل

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها