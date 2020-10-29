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رياضة

الدوري الممتاز.. المقاصة يواجه الإنتاج الحربي في مباراة تحسين المراكز

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
فريق الإنتاج الحربي
فريق الإنتاج الحربي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الإنتاج الحربي نظيره مصر المقاصة اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 34، والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملا في إنهاء الموسم في المركز السابع.

في المقابل يطمح فريق المقاصة في إنهاء سلسلة النتائج السلبية بانتزاع الثلاث نقاط من الإنتاج في مباراة الليلة، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

وفشل فريق مصر المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، حيث خسر 3 مواجهات، وتعادل في لقاء.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن مصر المقاصة صاحب المركز الـ 11.

وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر وحرس الحدود رسميا إلى القسم الثاني، بعد احتلالهما آخر 3 مراكز في مسابقة الدوري.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل  6 جولات من انتهاء المسابقة.

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