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فن

باربي.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:12 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكرى
شاركت  الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت نسرين طافش بإطلالة كاجول حيث ارتدت توب  أصفر وبنطلون جينز وعلقت قائلة: "Beautiful morning". 

وجاءت التعليقات كالتالي:
-باربي اوي
-شكلك يجنن
-شبه العروسة اللعبة

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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Beautiful morning ☀️ 📸 @ahmedraafat4

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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