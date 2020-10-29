باربي.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت نسرين طافش بإطلالة كاجول حيث ارتدت توب أصفر وبنطلون جينز وعلقت قائلة: "Beautiful morning".





وجاءت التعليقات كالتالي:

-باربي اوي

-شكلك يجنن

-شبه العروسة اللعبة





يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



