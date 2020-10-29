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جمال السيد: موسيمانى اهتم بسيكولوجية لاعبي الأهلى وفايلر لم يساعد صالح جمعة.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال جمال السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن النادى الأهلى بعد جائحة كورونا تحسن فنيًا بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن أداء المدرب السابق رينيه فايلر مع فريق الأهلى كان جيد وله إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياته كان إصراره على إشراك بعض اللاعبين المهمين.

وأضاف نجم الألى ومنتخب مصر السابق، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن فايلر لم يساعد صالح جمعة لكى يؤدى بشكل أفضل على العكس مع المدرب الجديد موسيمانى الذى لعب على السيكولوجية النفسية للاعب لكى يؤدى بشكل أفضل.

وتابع أن نسبة نجاح موسيمانى عالية جدًا، مؤكدًا أن الروح القتالية لفريق النادى الاهلى ظهرت جدًا فى مباراة الاهلى والوداد المغربى بعد تولى موسيمانى مسئولية المنتخب وكان من الممكن تسجيل أهداف أكثر فى المباراة.

وأوضح أن لاعبي النادى الاهلى لديهم اصرار على اثبات أنفسهم والعودة للملعب بقوة خاصة بعد جائحة كورونا، منوهًا أن حسين الشحات وصالح جمعة من أبرز اللاعبين الذين طوروا من أدائهم فى الفترة الأخيرة.

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