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أخبار العالم

الكرملين يعلق على هجوم نيس الفرنسية والرسوم المسيئة لـ الرسول

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:46 م
الكرملين يعلق على
الكرملين يعلق على هجوم نيس الفرنسية والرسوم المسيئة لـ الرسو
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دعاء أبوهشيمة
علقت الرئاسة الروسية على عملية الطعن التي وقعت اليوم الخميس في مدينة نيس الفرنسية ووصفتها بأنه "مأساة مروعة"، منددة في الوقت نفسه بتداول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه من غير المقبول إيذاء المشاعر الدينية ومن غير المقبول أيضا قتل الناس.
 
وقال "بيسكوف": "لا يجوز قتل الناس والإساءة لمشاعر المؤمنين على حد سواء"، مبديا قناعته بأن مجلة مثل "شارلي إبدو" لم تكن ستؤسس في روسيا.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت بقيام رجل بشن هجوما بالسكين بالقرب  من  كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتان ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.

وأرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

كما أمر المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وأرجحت المصادر أن الهجوم وقع داخل كنيسة في نيس. 

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، منتصف الشهر الجاري، على يد شاب من أصل شيشاني بعد أن عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

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