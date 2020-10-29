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فن

بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:14 م
الفنانة هند عبد الحميد
الفنانة هند عبد الحميد
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مريم عزت
تألقت الفنانة الشابة هند عبدالحميد، بإطلالة أنيقة وجذابة أثناء تواجدها بمهرجان الجونة السنيمائى فى جولته الرابعة. 

حيث ارتدت الفنانة هند، توب أوف شولدر أبيض وجيب أبيض من نفس اللون والقماشة. 

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والجدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا والآن يتم عرض الجزء الخامس يوميا. 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

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