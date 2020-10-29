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فن

حمو بيكا يتصدر تويتر بعد ظهوره مع الراقصة البرازيلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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مريم عزت
تصدّر هاشتاج حمو بيكا ، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات "تويتر". 
وذلك بعد ظهوره فى مقطع فيديو برفقة الفنان عمر كمال والراقصة البرازلية  لوردينا ، حيث قام عدد كبير من الجمهور بتبادل مقطع الفيديو التى تقوم بالرقص فيه برفقتهم على كافة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة . 

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لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا. 

أثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلى عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل". 

رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد". 

تحرص على إعطاء دروس فى الرقص للفتيات عبر حسابها على انستجرام. 

كان الظهور الأول لها فى الساحل الشمالى.   

جدير بالذكر أن لورديانا، احتفلت أمس بعد إنتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 200 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".

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