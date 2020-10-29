بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق فى مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الفنانة ريم سامي صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة.





وتألقت ريم سامي مرتدية جامب سوت جذاب باللون الأبيض، ليبرز جمالها ورشاقتها.





وحملت حقيبة يد باللون الرمادي لأكمال ظهورها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات لتبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي في الماكياج على اللون الأسود للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





كما رفعت شعرها الأسود الطويل بطريقة جذابة لتتناسب مع ظهورها.





ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.



