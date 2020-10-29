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أخبار البلد

مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق بالمملكة العربية السعودية بطائرات مفخخة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:49 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الخميس، مواصلة قيام ميليشيا الحوثي بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.


 وأكد بيان للخارجية أن مصر مجددًا تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق.


واستنكر البيان تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثي، والتي تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.

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