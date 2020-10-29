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فن

ظهور أحداث جديدة بواقعة فرد الأمن مع أحمد فلوكس والأخير: حقي قادم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:28 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مريم عزت
انفعل الفنان أحمد فلوكس، بكلامه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

حيث ظهرت أحداث جديدة فى واقعة فرد الأمن التى شغلت السوشيال ميديا فى ذلك الوقت، ولكن حسب كلام الفنان أحمد فلوكس ظهرت خطوط جديدة فى الواقعة ولكن سيتحدث عنها آخر الأسبوع القادم، واكتفى فقط بأنها كانت مدبرة لتدمير حياته الشخصية. 

كما قال إن هناك شخصية هى من قامت بتدبيرها وتعتبر من أقرب الأشخاص إليه، وأشار إلى أنها تستخدم السحر والأعمال، وتوعد الجميع بأنه لم يسكت عن اتخاذ حقه. 

والجدير بالذكر أنه قد أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم 2424 لسنة 2020، تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان أحمد فلوكس، للمطالبة بتعويض عشرة ملايين جنية ل٤ نوفمبر المقبل لاستكمال المستندات.

وترجع وقائع الدعوى إلى أثناء الإعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة، وتمت المناشدة من المدعية واخرين متضامنين معها لمنع إقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش، وبذات الوقت رحب الفنان أحمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بألفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه بتاريخ 15 أكتوبر الجاري نشر المدعي عليه منشور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واسم الحساب منشور ترحيب ودعم للمطرب المغربي سعد لمجرد مرحبًا به ، وعاتبت الشاكية الفنان أحمد فلوكس وكان رد الفنان عليها بعبارات بذيئة، مما دعا كل المتابعين لصفحة المدعي علية علي موقع التواصل الاجتماعي الي سب وشتم والتنمر علي المدعية، وتم الخوض في عرض وشرف المدعية وكل ذلك بسبب أن المدعي عليه لأنه بمجرد الرد علي تعليق المدعية فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعين صفحته الذي يقترب من تسعمائة وتسعون الف متابع دون رحمة وبدون اي اعتبار ان المدعية مواطنة مصرية غيورة علي بنات بلدها فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب ، وتم تحرير محضر بأثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة.

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