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ديني

هل يجب القنوت في أي صلاة أم في الفجر فقط ؟

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل يجب القنوت فى اى صلاة ام فى الفجر فقط؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا:أن القنوت غير واجب، فهو سنة فى الفجر عند الشافعية والمالكية. 

حكم القنوت في صلاة الفجر .. البحوث الإسلامية يجيب
كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن حكم القنوت في صلاة الفجر وغيرها.

وأضافت لجنة الفتوى، أن الفقهاء اختلفوا -واختلافهم رحمة - في حكم القنوت في الفجر، فالأحناف رأوا أنه يجب القنوت في الوتر ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد.

وأضافت اللجنة، أن المالكية رأوا أنه لا قنوت في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع، أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.

وأشارت إلى أن الأحناف يرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.

وذكرت أنه لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه، وللسائل أن يأخذ بأي رأي شاء طالما أنه وجد خلاف بين الفقهاء في المسألة.

وقت صلاة الفجر
يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني أو ما يسمى بالفجر الصادق وهو الوقت الذي يبدأ فيه أول ظهور للنهار وذهاب الليل وعتمته، ويكون وقتها سواد الليل خليط مع بياض النهار فينتشر الضوء في الأفق.

حكم القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الفجر من الأمور المستحبة وهو سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة الصبح أو فى الفجر وليس واجبًا، لما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: "ما زالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يقنتُ في الفجرِ حتَّى فارقَ الدُّنيا".

دعاء القنوت
"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك".

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. 

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