هل يجب القنوت في أي صلاة أم في الفجر فقط ؟

وأجاب ممدوح، قائلًا:أن القنوت غير واجب، فهو سنة فى الفجر عند الشافعية والمالكية.

كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن حكم القنوت في صلاة الفجر وغيرها.





وأضافت لجنة الفتوى، أن الفقهاء اختلفوا -واختلافهم رحمة - في حكم القنوت في الفجر، فالأحناف رأوا أنه يجب القنوت في الوتر ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد.





وأضافت اللجنة، أن المالكية رأوا أنه لا قنوت في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع، أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.





وأشارت إلى أن الأحناف يرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.





وذكرت أنه لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه، وللسائل أن يأخذ بأي رأي شاء طالما أنه وجد خلاف بين الفقهاء في المسألة.





وقت صلاة الفجر يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني أو ما يسمى بالفجر الصادق وهو الوقت الذي يبدأ فيه أول ظهور للنهار وذهاب الليل وعتمته، ويكون وقتها سواد الليل خليط مع بياض النهار فينتشر الضوء في الأفق.

حكم القنوت في صلاة الفجر القنوت في صلاة الفجر من الأمور المستحبة وهو سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة الصبح أو فى الفجر وليس واجبًا، لما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: "ما زالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يقنتُ في الفجرِ حتَّى فارقَ الدُّنيا".



