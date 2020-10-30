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بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدا اليوم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 25 مسجدًا اليوم وذلك في ست محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم هي:

أولا: مديرية أوقاف دمياط 

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.                  أم الرضا الجديد – كفر البطيخ

وزارة الأوقاف

2.                  

الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخوزارة الأوقاف
3.                  الشيخ شطا – شطا

وزارة الأوقاف

4.                  

الشباب – كفر سعد البلدوزارة الأوقاف
5.                  البحر بالوسطاني – كفر سعد

جهود ذاتية بإشراف

 وزارة الأوقاف

6.                  

الكبير – عزبة الصعيدي – الشعراء

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

7.                  

الروضة – طريق المحورجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
8.                  قباء – الإسماعيلية – كفر سعد

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

9.                  

البخاري – دمياط الجديدة – ح3 – مج 13 – كفر البطيخجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
10.             الروضة الشريفة – آخر ش المحجوب – دمياط الجديدة – كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

11.             

اليسر – دمياط الجديدة – ح2 – مج 2 – كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

12.             ابن القيم – دمياط الجديدة – كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

13.             

البراق – دار مصر 2 – دمياط الجدية – كفر البطيخجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
14.             الإحسان – منطقة المستثمرين 28 – دمياط الجديدة – كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

15.             

الرحمة المقابر – المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة – كفر البطيخجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
16.             البر – دمياط الجديدة – ح3 – مج 14 – كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

17.             

التقوى – كفر العرب – فارسكورجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
18.             نور الإسلام – السرو – الزرقا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
19.      القشلاق البحري – الخارجة

وزارة الأوقاف

20.      

الاستقامة – الخارجة

جهود ذاتية تحت

بإشراف وزارة الأوقاف

ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
21.      الكبير – بني هلال – المراغة

وزارة الأوقاف

22.      

آل خبزة – سلامون – طما

جهود ذاتية بإشراف

 وزارة الأوقاف

 رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
23.      الصحابة – براني

وزارة الأوقاف

خامسًا: مديرية أوقاف بني سويف

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24.       الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا

جهود ذاتية

بإشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الغربية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
25.      عزبة مناعة – قرية طرينه

جهود ذاتية بإشراف

 وزارة الأوقاف 

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