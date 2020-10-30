بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدا اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 25 مسجدًا اليوم وذلك في ست محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم هي:

أولا: مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. أم الرضا الجديد – كفر البطيخ وزارة الأوقاف 2. الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ وزارة الأوقاف 3. الشيخ شطا – شطا وزارة الأوقاف 4. الشباب – كفر سعد البلد وزارة الأوقاف 5. البحر بالوسطاني – كفر سعد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 6. الكبير – عزبة الصعيدي – الشعراء جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 7. الروضة – طريق المحور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 8. قباء – الإسماعيلية – كفر سعد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 9. البخاري – دمياط الجديدة – ح3 – مج 13 – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 10. الروضة الشريفة – آخر ش المحجوب – دمياط الجديدة – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 11. اليسر – دمياط الجديدة – ح2 – مج 2 – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 12. ابن القيم – دمياط الجديدة – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 13. البراق – دار مصر 2 – دمياط الجدية – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 14. الإحسان – منطقة المستثمرين 28 – دمياط الجديدة – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 15. الرحمة المقابر – المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 16. البر – دمياط الجديدة – ح3 – مج 14 – كفر البطيخ جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 17. التقوى – كفر العرب – فارسكور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف 18. نور الإسلام – السرو – الزرقا جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد

م المسجد وعنوانه التنفيذ 19. القشلاق البحري – الخارجة وزارة الأوقاف 20. الاستقامة – الخارجة جهود ذاتية تحت بإشراف وزارة الأوقاف

ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 21. الكبير – بني هلال – المراغة وزارة الأوقاف 22. آل خبزة – سلامون – طما جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح

م المسجد وعنوانه التنفيذ 23. الصحابة – براني وزارة الأوقاف

خامسًا: مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه التنفيذ 24. الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية