بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 25 مسجدا اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 25 مسجدًا اليوم وذلك في ست محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم هي:
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 25 مسجدًا اليوم وذلك في ست محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم هي:
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|أم الرضا الجديد – كفر البطيخ
وزارة الأوقاف
2.
|الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ
|وزارة الأوقاف
|3.
|الشيخ شطا – شطا
وزارة الأوقاف
4.
|الشباب – كفر سعد البلد
|وزارة الأوقاف
|5.
|البحر بالوسطاني – كفر سعد
جهود ذاتية بإشراف
وزارة الأوقاف
6.
|الكبير – عزبة الصعيدي – الشعراء
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
7.
|الروضة – طريق المحور
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|8.
|قباء – الإسماعيلية – كفر سعد
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
9.
|البخاري – دمياط الجديدة – ح3 – مج 13 – كفر البطيخ
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|10.
|الروضة الشريفة – آخر ش المحجوب – دمياط الجديدة – كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
11.
|اليسر – دمياط الجديدة – ح2 – مج 2 – كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|12.
|ابن القيم – دمياط الجديدة – كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
13.
|البراق – دار مصر 2 – دمياط الجدية – كفر البطيخ
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|14.
|الإحسان – منطقة المستثمرين 28 – دمياط الجديدة – كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
15.
|الرحمة المقابر – المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة – كفر البطيخ
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|16.
|البر – دمياط الجديدة – ح3 – مج 14 – كفر البطيخ
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
17.
|التقوى – كفر العرب – فارسكور
|جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
|18.
|نور الإسلام – السرو – الزرقا
جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|19.
|القشلاق البحري – الخارجة
وزارة الأوقاف
20.
|الاستقامة – الخارجة
جهود ذاتية تحت
بإشراف وزارة الأوقاف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|21.
|الكبير – بني هلال – المراغة
وزارة الأوقاف
22.
|آل خبزة – سلامون – طما
جهود ذاتية بإشراف
وزارة الأوقاف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|23.
|الصحابة – براني
وزارة الأوقاف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا
جهود ذاتية
بإشراف وزارة الأوقاف
م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|25.
|عزبة مناعة – قرية طرينه
جهود ذاتية بإشراف
وزارة الأوقاف