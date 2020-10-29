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محمد رجب يحصل على درجة الدكتوراة فى فلسفة البيئة من جامعة عين شمس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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نال الباحث محمد رجب، درجة الدكتوارة عن أطروحته «إطار مقترح لتفعيل الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي .. وتأثيره على الأمن القومى المصري» ،من جامعة عين شمس.

وتناولت الدراسة تشخيصا لأسباب ومسببات الكوارث البيئة وكيفية تفعيل مجابهتها اقليميا.

وجاءت الدراسة في ستة فصول، حيث عرض الباحث الدراسات السابقة، ثم تأصيل المفاهيم المتعلقة بمصطلحاتها، وأتبعها بعرض الأطر الدولية والأقليمية والمحلية المختصة بأدارة الكوارث ومقارنتها وتحديد كيفية الأستفادة منها .

وطرح الباحث، إطار شامل لإدارة الكوارث بصفة عامة والبيئة منها علي وجه الخصوص، ثم عرض الدراسة الميدانية، وجاء الفصل السادس مشتملًا علي نتائج وتوصيات الدراسة.

وجاء على رأس الحضور وليد نبيل نجا الباحث فى العلاقات الدولية، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ممدوح رفاعي استاذ ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعه عين شمس مشرفًا ورئيسًا والأستاذة الدكتورة جيهان رجب استاذ ادارة الأعمال ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس مناقشًا واللواء أ ح دكتور  محمد الزرقا عضو مجلس الأمن القومي الأسبق والخبير البيئي بالأمم المتحدة مناقشًا  الدكتورة نهال الشحات استاذ الأدارة البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئة جامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا و اللواء أ.ح دكتور مصطفي كامل محافظ بور سعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ المصري مشرفًا هذا.

 اشادت اللجنة بموضوع البحث وما انتهجه الباحث من نهج علمي متفرد وتمكنه من عرض وتقييم ومقارنة الأطر علي كافة المستويات وكذا التزام الدراسة بنهج اطار سنداي لإدارة الكوارث للأمم المتحدة 2015 - 2030.

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