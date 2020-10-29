تحطم ملاكي وإصابة شخصين.. انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت بالأوتوستراد.. فيديو

شهد طريق الأوتوستراد بمنطقة شق التعبان بحى البساتين حادث انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بالإسمنت بعد أن اختلت عجلة القيادة فى يد السائق.





وتسبب الحادث فى إصابة شخصين وتحطم سيارة ملاكي، وهرعت سيارتى إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بإطنان من الإسمنت، وتحطم سيارة ملاكى كان تسير بجوار النقل، ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد ناحية البساتين.





على الفور هرعت أجهزة الأمن وتبين أن السرعة الزائدة لسائق النقل السبب فى انقلاب سيارته، ليصطدم بأخرى ملاكى، ما أدى فى إصابته سائقى النقل والملاكى.





تم تحرير محضر بالحادث، وجار رفع حطام الحادث من نهر الطريق بعد أن أصاب طريق الأوتوستراد بشلل مرورى فى الاتجاه القادم من البساتين إلى المعادى.