بملابس متشابهة .. كريم بنزيما ينشر صورة لأطفاله

نشر كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني صورة له مع أولاده الصغار عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر كريم بنزيما مع نجله وابنته وهما يرتدون ملابس متشابه باللون الأسود وعلق قائلا "أساطير".





وتعادل ريال مدريد مع بوروسيا مونشنجلادباخ (2-2)، في إطار منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وكان ريال مدريد خسر أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.



