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مرأة

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:00 م
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد ميلادها الـ 39، تتميز إيفانكا بظهورها و أناقتها  اللافتة و قوامها الرشيق الذي يمنحها مظهرا جذابا.

كشفت إطلالات إيفانكا ترامب على الأنستجرام عن ذوقها الرفيع في إختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء في المناسبات الرسمية أو الخاصة.

تميل إيفانكا ترامب إلي أختيار قطع الملابس الكلاسيكية و الرسمية التي تزيد من أناقتها و تكشف عن رشاقتها، كما تتميز إطلالات إيفانكا بانها تجمع بين الأناقة و البساطة و تبعد عن المبالغة.

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تفضل إيفانكا ترامب أختيار الألوان الزاهية و الفاتحة، كما تقوم بتنسيق الحقائب و الأحذية القيمة التي تزيد من أناقتها.

لفتت نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار خلال زياؤتها للمملكة العربية السعودية بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الأحتشام و البساطة أحتراما للعادات و التقاليد السعودية.

تعتمد إيفانكا ترامب على تسريحات الشعر البسيطة كما تختار صيحات المكياج الهادئة و لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما يكشف عن جمالها.


جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها
جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

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