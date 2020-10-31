تعرف على 6 قرى تحمل اسم "صفط " أنجبت المشاهير في بني سويف

"صفط " في قاموس اللغة اي خزائن فمعني صفط النور اي خزائن النور وصفط العرفاء اي خزائن العرفاء والعلماء وكذلك صفط اللبن وهكذا .





وفي محافظة بني سويف تحمل أكثر من 6 قري كبري كلمة "صفط" في محتلف مراكز المحافظة وكان لها نصيب الأسد في تخريج عدد من المشاهير من أبناء قري صفط بمختلف مسمياتها فتوجد من الشمال للجنوب صفط الشرقية وصفط الغربية بمركز الواسطي وفي ببا توجد صفط راشين مسقط راس وزير الأوقاف الحالي وفي الفشن صفط الخرسا وصفط النور وصفط العرفاء مسقط راس شيخ الأزهر الأسبق المرحوم أحمد الصائم .





ولا يوجد في إحدي هذه القري الإ وعالم أو شهير أو رجل سياسة أو مكان تاريخي مثل الذي تحمله صفط ميدوم والتي يوجد يوجد بقرية ميدوم أقدم هرم في التاريخ هرم ميدوم بمركز الواسطي والذي يتوافد عليه السياح من كل مكان في العالم حتى هذه اللحظة .





أما في مركز ببا فتوجد صفط راشين والتي هي مسقط راس وزير الأوقاف الحالي الدكتور محمد مختار جمعة وغيره من العلماء والسياسيين

فقد ولد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وهو وزير الأوقاف ، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 1966م ، بقرية صفط راشين مركز ببا.





وصفط راشين هي قرية أم بها مجلس محلي قرية يضم العديد من القري والتوابع منها علي سبيل المثال لا الحصر ابو دخان ابو شربان ،فزارة، بني مؤمنة، بني هاشم ، وغيرهم .

إقرأ ايضا :









أما في مركز الفشن فتوجد ثلاث قري هي صفط النور وصفط العرفاء وصفط الخرساء ، واشهرهم وأكبرهم قاطبة هي صفط العرفاء والتي ولد فيها شيخ الأزهر رقم 18 الدكتور احمد عبدالجواد الصايم .





وصفط العرفا والتي كانت تسمي قديما بصفط الصائم وهي إحدي قري مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وهي تزخر بالعلماء في شتي مجالات الحياة ، كما إن بها نسبة لا بأس بها من القضاة والمستشارين والأطباء والمهندسين وأساتذه الأزهر وغيرهم .





كان الإمام أحمد الصفطي من أبناء قرية صفط العرفا ، عرف بالزهد والتقوى وسيرته العطرة لدى أبناء قريته وتولى مشيخة الأزهر خلفا لفضيله الأمام حسن القويسني.





وولد الشيخ الصائم فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى والتحق بالأزهر الشريف حيث درس على يد كبار المشايخ في ذلك العصر ومنهم الشيخ السنباوي الشهير بالأمير الكبير المتوفى سنة 1232 هجرية كما تتلمذ أيضا على يد كل من الشيخ الدمهوجي والشيخ الشنواني، وعمل الشيخ أحمد الصائم بالتدريس حتى ولى مشيخة الأزهر سنة 1254 هجريا 1838 ميلاديًا





كما تتلمذ علي يديه الإمام الباجوري والعباس المهدي وهؤلاء قد تقلدوا مشيخة الأزهر الشريف فيما بعد.





كما ان صفط العرفاء مسقط راس شيخ الازهر فهي ايضا مسقط راس الشيخ خليفة عزت إمام المسجد المركزي في لندن، أو المسؤول الديني في المركز الثقافي الإسلامي بلندن حاليا ، وهو من علماء الأزهر الشريف الشباب الذين يقومون بدورهم الهام في البلاد ذات الأغلبية غير الإسلامية.

ويعد المسجد الإسلامي هو الأقدم والأكبر من حيث المساحة فى بريطانيا.









منهم علي سبيل المثال لا الحصر الاديب والكاتب بالاذاعة والتليفزيون المعروف صلاح أحمد حسين وشقيقة الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور المرحوم صلاح عبدالمتعال ، وهو أحد علماء مصر الأفذاذ في علم الاجتماع، والخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وكذلك عالم الرياضيات بأمريكا الدكتور علي الشناوي عبدالهادي وشهرته علي هادي . أما قرية صفط النور جنوب الفشن فقد أخرجت العديد من العلماء والسياسيين والمشاهير





وولد الدكتور علي هادي في قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف عام 1949، بعد انتهاء دراسته في مدارس الفشن الإعدادية والثانوية التحق بجامعة عين شمس وتخرج منها في عام 1972 . وفى عام 1974 سافر إلى أمريكا على حسابه الخاص.





وهناك قصة كفاح طويلة بدأت بعمله في المطاعم الفرنسية لثماني سنوات من غسال صحون إلي رئيس للطباخين. وفى نفس تلك المدة تقريبا واصل دراساته العليا في جامعة "نيويورك "وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في عامي 1980 و 1984 في الإحصاء. وعُين بعدها في جامعة كورنِل المرموقة بأمريكا حيث تدرج فيها من أستاذا مساعدا إلى أستاذ ورئيس قسم الإحصاء.





وفى سنة 2000 قرر الدكتور على هادى العودة لخدمة بلده فعين أستاذا في قسم الرياضيات بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى ذات الوقت منحته جامعة كورنِل منصب أستاذا شرفيا لمدى الحياة.





شغل الدكتور على هادى منصب نائب مدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذلك مديرا للدراسات العليا والبحث العلمي خلال الفترة من 2006 الى 2010. وهو أيضا أول من حاز على لقب أستاذ الجامعة المميز في سنة 2010.





وفى عام 2004 أنشأ الدكتور على هادى برنامج العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان مديرًا للبرنامج من 2004 حتى 2012. والبرنامج يمنح درجة البكالوريوس فى العلوم الاكتوارية.





كتب الدكتور علي هادي قرابة من المائة بحثًا علميًا نُشرو في المجلات العلمية العالمية ، بالإضافة إلى ستة كتب عالمية في مجالات الإحصاء والرياضيات الذكاء الاصطناعي.





أهدى الدكتور علي هادي إحدى هذه الكتب لأهل قريته صفط النور الذي يودهم ويتواصل معهم حتي الآن في المناسبات العامة والخاصة، وترجم كتابه عن الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة إلى اللغة الأسبانية ونشرته أكاديمية المهندسين الأسبانية.





أما قرية صفط الخرسا غرب الفشن فقد أخرجت العديد من الاطباء واساتذه الجامعات والقيادات الطبيعية وغيرهم ، كما انها تشتهر بوجود العديد من مكاتب لتحفيظ القران الكريم .



