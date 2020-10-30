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رياضة

خاص.. طبيب المنتخب السابق يكشف موقف الونش من مباراة الرجاء المغربي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:24 م
محمود الونش
محمود الونش
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القسم الرياضي
يخضع اليوم محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقف إصابته ونتيجة آخر تطورات البرنامج التأهيلي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها  محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا تحت إشراف علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق بمركز التأهيل برو بلاس ،وسيساهم البرنامج التأهيلي في إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء عقب تأجيلها.

وأشار علاء شاكر الذي يشرف علي البرنامج التاهيلي للاعب أنه سيكون جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في المباراة ، مؤكدا ان التأجيل سيمنح فرصة لتجهيز الاعب.

في حين لم  يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية  ويخضع اليوم لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه.

 و في حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بالمباراه.
خاص.. طبيب المنتخب السابق يكشف موقف الونش من مباراة الرجاء المغربي

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