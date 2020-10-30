خاص.. طبيب المنتخب السابق يكشف موقف الونش من مباراة الرجاء المغربي

يخضع اليوم محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقف إصابته ونتيجة آخر تطورات البرنامج التأهيلي.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي مكثف عبارة عن جلستين يوميا تحت إشراف علاء شاكر طبيب المنتخب الوطني السابق بمركز التأهيل برو بلاس ،وسيساهم البرنامج التأهيلي في إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء عقب تأجيلها.
وأشار علاء شاكر الذي يشرف علي البرنامج التاهيلي للاعب أنه سيكون جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في المباراة ، مؤكدا ان التأجيل سيمنح فرصة لتجهيز الاعب.
في حين لم يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية ويخضع اليوم لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه.
و في حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بالمباراه.