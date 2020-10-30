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رياضة

اتحاد الكرة يسلم درع الدورى الـ42 للأهلي على هامش مباراة الطلائع غدا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:07 م
الدورى المصري
الدورى المصري
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يسرى غازى
يسلم غدا السبت اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني درع الدورى الممتاز فى احتفالية النادي الأهلي باعتباره بطل المسابقة المحلية رقم ٤٢ فى تاريخ بطولات المارد الأحمر على هامش مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قدم الشكر لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي.

ووافق طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لاقامتها على ملعب ستاد الأهلي we السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يخوض مرانه الأخير اليوم بإستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة .

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق علي الدفع بمجموعة العناصر التي لم تشارك طوال الفترة الماضية ومنح مجموعة الأساسيين راحة خاصة أنها مباراة ليست ذات جدوي بعد ان حسم الأهلي لقب الدوري قبل 7 جولات من نهايته.

وحسب التدريبات الأخيرة، فأن موسيماني قد يدفع بمجموعة من اللاعبين مثل عربي بدر وشادي رضوان ومحمد فخري وأحمد الشيخ ووليد سليمان وعلي لطفي واليو بادجي وجيرالدو بجانب أحمد فتحي التي تعد تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أبناء القلعة الحمراء خاصة بعد تقارير تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا حتي 27 نوفمبر .

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