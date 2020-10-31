اليوم.. الجامع الأزهر يستأنف الدراسة في رواق التجويد والقراءات

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، عن انطلاق الدراسة برواق التجويد والقراءات في رحاب الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، لتبدأ به حلقات الدراسة والبالغ عددها خمس حلقات.





ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بشأن استئناف الدراسة برواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر.





ومن الجدير بالذكر أن الجامع الأزهر في الفترة الماضية قد استأنف الدراسة في رواق القرآن الكريم - برنامج التحفيظ بنظام السنة، وبرنامج التحفيظ بنظام السنتين - على أن تعود الدراسة في بقية الأنظمة تباعًا.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كل درس وموعده بشكل منفصل على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك.





وأهابت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بالدارسين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:

- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.





- الالتزام بارتداء الكمامات.





ونبهت الإدارة على أنه سيتم إغلاق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.



