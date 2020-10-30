AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استكمال مسيرة الجهد والعطاء.. رئيس الشيوخ يهنئ العسومي برئاسة البرلمان العربي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:51 م
رئيس الشيوخ
رئيس الشيوخ
Advertisements
يوسف سامح
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لعادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب فيها عن سعادته القلبية للثقة التي أولاها له أعضاء البرلمان العربي لاستكمال مسيرة الجهد والعطاء لتحقيق أهداف البرلمان العربي.
 
ودعا  الله عز وجل له  بالسداد والتوفيق في إدارة دفة العمل  في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للنائب علاء عابد بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له كل توفيق في هذا المنصب الرفيع.

جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،  وجّه  برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية.‏

وأكد علي عبدالعال في برقيته أنه على ثقة بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.

واختتم حديثه قائلا": كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".‏

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد

شاهد .. محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي خلفا لمشعل السلمي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

يحدث فى الجامعة العربية الآن.. انتخاب عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

برقية تهنئة من ملك البحرين إلى العسومي لاختياره رئيسا للبرلمان العربي

ترشيحاتنا

الأهلي يغلق ملف "فايلر" بعد حصوله علي 575 ألف دولار

تقرير مغربي يكشف مكسب الزمالك من تأجيل دوري أبطال أفريقيا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

تعليق الدراسة في هندسة حلوان بعد اكتشاف حالات كورونا

فيديوجراف.. قدم كيم كارداشيان تصدم جمهورها

تنظيم مجهول في تونس وراء هجوم نيس في فرنسا والسلطات تحقق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وجبات صحية للأطفال مع اختلاف السن

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

دراسة حديثة: قد تستمر مناعة فيروس كورونا لمدة 5 أشهر