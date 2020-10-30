استكمال مسيرة الجهد والعطاء.. رئيس الشيوخ يهنئ العسومي برئاسة البرلمان العربي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لعادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي.





وأعرب فيها عن سعادته القلبية للثقة التي أولاها له أعضاء البرلمان العربي لاستكمال مسيرة الجهد والعطاء لتحقيق أهداف البرلمان العربي.

ودعا الله عز وجل له بالسداد والتوفيق في إدارة دفة العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.





كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للنائب علاء عابد بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له كل توفيق في هذا المنصب الرفيع.





جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجّه برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية.‏





وأكد علي عبدالعال في برقيته أنه على ثقة بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.





واختتم حديثه قائلا": كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".‏