استكمال مسيرة الجهد والعطاء.. رئيس الشيوخ يهنئ العسومي برئاسة البرلمان العربي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لعادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي.
وأعرب فيها عن سعادته القلبية للثقة التي أولاها له أعضاء البرلمان العربي لاستكمال مسيرة الجهد والعطاء لتحقيق أهداف البرلمان العربي.
ودعا الله عز وجل له بالسداد والتوفيق في إدارة دفة العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.
كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للنائب علاء عابد بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له كل توفيق في هذا المنصب الرفيع.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وجّه برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا العربية.