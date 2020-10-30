حمادة هلال يروج لـ أغنيته الجديدة.. والجمهور: هتكسر الدنيا

وعلق حمادة هلال قائلا: " أ غنية طحن فى طحن كامله على قناتي الرسميه دلوقتى".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التليقات كالتالي:

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ويذكر ان قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.





وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".





وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن.



