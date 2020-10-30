AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمادة هلال يروج لـ أغنيته الجديدة.. والجمهور: هتكسر الدنيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
روج الفنان حمادة هلال لـ أغنيته الجديدة " طحن فى طحن " ونشر فيديو قصير من الاغنية عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق حمادة هلال قائلا: " أغنية طحن فى طحن كامله على قناتي الرسميه دلوقتى". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التليقات كالتالي: 

الاغنييييه تحفه بجد يا حماده مبروووووك ان شاء الله هتكسر الدنيا - بحب اغاني - مبروك ياحماده 


اقرا ايضا : 


ويذكر ان قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.

وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية  ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن.

وتابع:"أنا ماشى والفن هو اللى باقى..والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع في الأغنية"، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته وزوجته،مضيفًا:"أنا عمرى ما اروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يخرج من أحزانه .. حمادة هلال يطرح أغنية «طحن فى طحن» بعد يومين

حمادة هلال يشارك متابعيه بصورة جديدة .. والجمهور: وحشتنا | شاهد

حبايب أمي .. حمادة هلال ينشر صورة برفقة خالاته

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

حمادة هلال يطرح أغنية الشرع محللي أربعة

بـ أغنية محمد نبينا.. حمادة هلال يتضامن مع حملة إلا رسول الله

ترشيحاتنا

ضبط ساعات مرصعة بالأحجار الكريمة مهربة مع راكب بمطار القاهرة.. صور

فضل الكلاب.. معجزة هزمت توقعات الأطباء تحقق لـ نهى حلم الأمومة

بعد الاعلان عن تطويره| هشام توفيق: اشتراك نادى غزل المحلة 50 جنيه

حقيقة انخفاض أسعار السيارات ..فيديو

بفستان غريب .. شاهد إطلالة ريم سامي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

بإكسسوارات لافتة.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضفائر وفستان بسيط.. أمينة خليل تخطف الأنظار بأناقتها على السجادة الحمراء

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. 4 أعراض لـ الزهايمر.. ميس حمدان تثير الجدل بملابس الهالوين.. استخدام غير متوقع لمشروبات الأعشاب

بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف ترتدي نفس فستانها