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فن

تامر حبيب: فيلم 200 متر مفيش فيه غلطة كتابة وإخراجًا وتمثيلًا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:45 م
تامر حبيب
تامر حبيب
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محمد نبيل - محمد نحلة
أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بفيلم " 200  متر " المشارك في  مهرجان الجونة في دورته الرابعة قائلًا: " فيلم حلو أوي كله على بعضه كتابة وإخراجًا وتمثيلًا  كل الناس قدامي في الكاميرا بتمثل حلو محدش مثل وحش".

وأضاف في  لقاء في سهرة  خاصة  والمذاعة على شاشة " ON" مع المذيع يحيى حمزة  بمناسبة  اختتام فعاليات مهرجان الجونة  السينمائي في نسخته الرابعة   قائلًا "الفيلم ده بالذات من أحلى الافلام  الي شفتها " .

 وقال حبيب إن عرض تشارلي  شابلن في مهرجان الجونة  " the kid" "  أحدث حالة ممتازة قائلًا " عمل حالة حلوة كأنه لسه معمول إمبارح رغم كونه من 100 سنة وهو من كتب ومثل واخرج وهو شيء بديع  "

وقد افتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.

وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي. 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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