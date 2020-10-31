ترامب: الولايات المتحدة انتصرت على الفاشية والشيوعية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة حققت انتصارا في الحربين العالميتين و"دحرت الفاشية والشيوعية".





وقال ترامب، في كلمة انتخابية ألقاها الجمعة في ولاية ويسكونسين: "إننا نعتمد على الأبطال الأمريكيين، الذين عبروا المحيطات وقطنوا القارة وسيطر على الطبيعة البرية وبنوا سكك الحديد وأقاموا ناطحات سحاب شاهقة وانتصروا في الحربين العالميتين ودحروا الفاشية والشيوعية وحولوا أمريكا إلى أعظم بلد في تاريخ العالم. والأفضل في المستقبل!".





وسبق أن تحدث الرئيس الأمريكي عدة مرات عن مواجهة بلاده كلا من الفاشية والشيوعية دون ذكر دور الاتحاد السوفييتي في دحر ألمانيا النازية وحلفائها.





وفي 8 مايو نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لوضع ترامب باقة أزهار على النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية في واشنطن، وعلق عليه بالقول: "في يوم 8 مايو 1945 حققت الولايات المتحدة وبريطانيا انتصارا على النازية. الروح الأمريكي ستنتصر دائما".





وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته ردا على هذاى التصريح عن امتعاضها من محاولات الولايات المتحدة التقليل من دور الاتحاد السوفييتي في الانتصار علألمانيا النازية.



