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تعليم

9 نوفمبر.. موعد انطلاق الدورة العامة للملكية الفكرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر  -الثالثة لعام 2020 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت   DL101AEG20S3 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو).

وذلك علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو  26 أكتوبر 2020 من خلال الرابط التالي وستبدأ الدورة اعتبارًا من 9 نوفمبر و حتى 27 ديسمبر 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي:

 https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf?returnURL=%2Fam%2Foauth2%2Fauthorize%3Fclient_id%3Dwelcjava%26nonce%3D3HJvBuM_HnKMTXZAJrzSNz_f2FsRVSqVI7JXdt1Y2jU%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwelc.wipo.int%252Facrp%252Fhome%26requested-url%3D%252Facrp%252Fprogram%252Fdl%253Fcid%253DDL101AEG20S3%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2Bprofile%2Bemail%2Bloa%2Boffice%2Baddress%2Bphone%26state%3Dzw8A6OfPRDCJk9Ez_TbCT6J5VfkwBoDL1-RSpUAf_Eg


وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشمتل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما انها سوف تفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وابداعادتة في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه بإجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.

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