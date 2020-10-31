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فن

في نهاية المهرجان.. عمرو دياب يشعل حفل ختام الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب
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رامي المهدي - على الخشاب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من ضيوف الحفل.

 

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

 

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

في نهاية المهرجان.. عمرو دياب يشعل حفل ختام الجونة السينمائي

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