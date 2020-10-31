انتقاد القوس والكذب على الدلو.. احذر من التعامل مع هذه الأبراج

وأكملت أن برج الميزان عادةً ما يبدو وكأنه لا يهتم بآراء الناس فيه، لكنه فى الحقيقة يرغب طوال حياته فى أن يترك انطباعًا جيدًا لدى الجميع، فيحرص دائمًا على الظهور بأفضل صورة لإثارة إعجاب الآخرين.





وأشارت إلى أن برج العقرب دائمًا ما يكون لديه جانب مظلم لا يعرف أحدٌ عنه شيئًا، مهما كانت درجة قربه منه، ومهما اعتقدت أنك تعرفه جيدًا، فبالتأكيد أنت مخطئ، وهذا ما يجعله مُريبًا وغير واضح ومخيفًا بعض الشىء.





ولفتت إلى أن برج القوس ملك المشاريع غير المنتهية، فعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يكون متحمسًا لأى فكرة فى البداية، إلا أنه سريعًا ما يمل ويفقد شغفه تجاهها، فيهملها ويبحث عن شىء آخر يثير اهتمامه.





وأفادت أن برج الجدي رغم أنه يبدو عمليا ومخططا جيدا يمكن أن يكون سطحيًّا على الإطلاق، لكنه فى الحقيقة قد يُقبل فى بعض الأحيان على كسر القواعد ليتَّخذ قسطًا من الراحة من كل شىء، حتى من نفسه وأفكاره ومبادئه.





وبينت أن برج الدلو لديه الكثير من العادات الغريبة المتمثلة فى التحدث إلى نفسه فى الأماكن العامة أو التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الأفكار وغيرها من الأشياء الغريبة والمريبة بعض الشىء، ما يجعلك تشعر وكأنه هبط على الأرض بسفينة فضائية.



