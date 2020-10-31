انتقاد القوس والكذب على الدلو.. احذر من التعامل مع هذه الأبراج

حذرت دينا بدر
، كاتبة متخصصة في علم الأبراج، من عدة أمور في التعامل مع كل برج فلكي من الأبراج الأثني عشر بدءً من الحمل حتى الحوت.
وقالت «دينا» لـ « صدى البلد» إنه يجب الحذر من تحدي الحمل
، والعناد مع الثور، وتقليد الجوزاء، وجرح مشاعر السرطان، والتقليل من قيمة الأسد، والاستهانة بذكاء العذراء.
وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أنه يجب أيضًا تجنب محاولة كسر الميزان، وخيانة ثقة العقرب، والتفكير في انتقاد القوس، ومحاولة احباط الجدي، والكذب على الدلو
، وخسارة حب الحوت.
وفي وقت سابق، كشفت دينا بدر، عن أغرب شيء يمكن معرفته عن كل برج فلكي من الأبراج الاثنا عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت.
وأوضحت «دينا
» أن برج الحمل
يخاف فى بعض الأحيان من أشياء غريبة على الرغم من أنه معروف بجرأته واندفاعه وحبه للمغامرة والمخاطر، فعلى سبيل المثال قد تجده مُقبلًا على السباحة مع القروش، لكنه فى الوقت نفسه يخاف إذا رأى حشرةً بجانبه.
ونبهت الكاتبة في علم الأبراج أن برج الثور عنيدٌ بشكل قد يكون مَرَضيًّا، فضلًا عن أنه لن يعترف أبدًا بكونه مُخطئًا، وإذا واجهته بدلائل مُصوَّرة، سيظل متمسكًا برأيه، نافيًا ما تود إثباته له بكل إصرار.
ونوهت أن برج الجوزاء يتمتع بمرونة وطاقة هائلة، ما قد يجعله يفقد السيطرة على جسمه فى الكثير من الأحيان، ولا يقوى على الثبات فى مكانه لفترة تتجاوز الدقائق الخمس، فهو نشط ومندفع بدرجة غريبة.
وتابعت أن برج السرطان يعشق الاحتفاظ بالهدايا التذكارية وأبسط الأشياء المرتبطة بذكرياته القديمة لتذكره باللحظات العزيزة والمميزة، فقد تجده يحتفظ بمحادثة مرَّ عليها الزمن لمجرد أنها تُذكِّره بحبيبه القديم، ما يزيد من حنينه للماضى.
وواصلت أن برج الأسد عندما يتعلق الأمر بشخصٍ ما، عادةً ما يرغب فى محو جميع المساحات الشخصية بينه وبين هذا الشخص، ما يجعل الطرف الآخر يشعر بأنه يرغب فى كتم أنفاسه وتملكه والسيطرة عليه.
وأردفت أن برج العذراء عادةً ما يضع معايير محددة لكل شىء، ويرغب فى أن تكون كل تفاصيل حياته مثالية للغاية، فحياته بالكامل تخضع لقواعد وشروط، فهو دائمًا ما يبحث عن الكَمال فى كل شىء.
وأكملت أن برج الميزان عادةً ما يبدو وكأنه لا يهتم بآراء الناس فيه، لكنه فى الحقيقة يرغب طوال حياته فى أن يترك انطباعًا جيدًا لدى الجميع، فيحرص دائمًا على الظهور بأفضل صورة لإثارة إعجاب الآخرين.
وأشارت إلى أن برج العقرب دائمًا ما يكون لديه جانب مظلم لا يعرف أحدٌ عنه شيئًا، مهما كانت درجة قربه منه، ومهما اعتقدت أنك تعرفه جيدًا، فبالتأكيد أنت مخطئ، وهذا ما يجعله مُريبًا وغير واضح ومخيفًا بعض الشىء.
ولفتت إلى أن برج القوس ملك المشاريع غير المنتهية، فعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يكون متحمسًا لأى فكرة فى البداية، إلا أنه سريعًا ما يمل ويفقد شغفه تجاهها، فيهملها ويبحث عن شىء آخر يثير اهتمامه.
وأفادت أن برج الجدي رغم أنه يبدو عمليا ومخططا جيدا يمكن أن يكون سطحيًّا على الإطلاق، لكنه فى الحقيقة قد يُقبل فى بعض الأحيان على كسر القواعد ليتَّخذ قسطًا من الراحة من كل شىء، حتى من نفسه وأفكاره ومبادئه.
وبينت أن برج الدلو لديه الكثير من العادات الغريبة المتمثلة فى التحدث إلى نفسه فى الأماكن العامة أو التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الأفكار وغيرها من الأشياء الغريبة والمريبة بعض الشىء، ما يجعلك تشعر وكأنه هبط على الأرض بسفينة فضائية.
واختتمت أن برج الحوت يضيع فى أفكاره، ولا يعرف كيفية الهروب من التفكير المستمر، فلديه نفسية عميقة غالبًا ما تنبض بالحياة أثناء النوم، فتراوده الكثير من الأحلام المزعجة والكوابيس الليلية.